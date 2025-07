Ex Ilva la decisione slitta a fine mese

Ex Ilva, incontro a Roma. Il ministro Urso: «Decisione entro 48 ore o la sentenza sarà già scritta» -  «Ho liberato la mia agenda per i prossimi due giorni perché abbiamo 48 ore di tempo per decidere». Lo afferma il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, alla riunione a oltranza.

Ex Ilva: Bucci, "Preoccupato? Finché non arriverà una decisione" - "Preoccupato? Lo sono, perché non c'è ancora nessuna decisione. Ma nel giorno in cui ci sarà , sarò felice".

Ex Ilva, il ministero: “Rinviata al 31 luglio la decisione sul piano di decarbonizzazione” - Roma – Rinviata al 31 luglio la decisione sul piano di decarbonizzazione di Acciaierie d'Italia. Lo comunica il ministero per le Imprese e il Made in Italy.

Ancora un rinvio per l'Ilva, decisione sull'accordo slitta al 31; Ancora un rinvio per l'Ilva, decisione sull'accordo slitta al 31; Cassa integrazione ex Ilva, rinviato al 14 luglio l’incontro al Ministero del Lavoro.

È stato sottoscritto un verbale che rinvia al 31 luglio la decisione finale e istituisce una commissione tecnica finalizzata a dare ...

Cassa integrazione ex Ilva, rinviato al 14 luglio l’incontro al Ministero del Lavoro - Slitta al 14 luglio il confronto previsto tra il Ministero del Lavoro e le organizzazioni sindacali sulla cassa integrazione straordinaria (CIGS) per i lavoratori dell’ex Ilva. Lo riporta telenord.it