Raoul Bova e Rocío Morales gelo sui social e scintille sotto le lenzuola | si parla di tradimenti

Altro che storia da copertina, tra sospetti tradimenti, silenzi social e sguardi altrove, il sipario sembra calato per sempre. Nel dorato mondo dello spettacolo, sembra sia arrivato il momento dei titoli di coda per la storia tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. Dopo quattordici anni, due figlie e innumerevoli scatti da copertina, il loro amore da fiction pare essersi trasformato in un copione logoro, senza lieto fine. A quanto si mormora nei corridoi ben informati del gossip, la crisi non sarebbe più un’indiscrezione ma un dato di fatto. E a quanto pare, i motivi non mancherebbero. Si sussurra che Raoul non sia stato proprio un esempio di fedeltà irreprensibile, e che Rocío, stufa di fare la parte della santa, abbia deciso di restituire il favore senza troppe esitazioni. 🔗 Leggi su 361magazine.com

