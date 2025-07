In campo la Nazionale Cantanti contro quella dei Politici Attesi Eros Ramazzotti Elly Schlein e Matteo Renzi A condurre Eleonora Daniele

T utto pronto stasera alle 21.30 su Rai 1 per La Partita del Cuore 2025, l’evento benefico di musica, sport, spettacolo e soprattutto di solidarietĂ che vedrĂ scendere nuovamente in campo la Nazionale Cantanti e la Nazionale Politici per sostenere il Progetto Accoglienza dell’Ospedale Pediatrico Bambino GesĂą e della Caritas Italiana. A condurre il pre-partita Eleonora Daniele con tantissimi ospiti: da Gabry Ponte al mitico Topo Gigio. Aurora Leone: «Allontanata dal tavolo dei partecipanti alla Partita del Cuore solo perchĂ© donna» X Leggi anche › Nazionale cantanti contro Politici: su Rai 1 “La Partita del Cuore” con l’abbraccio tra Schlein e Renzi La Partita del Cuore 2025 questa sera 15 luglio su Rai 1. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - In campo la Nazionale Cantanti contro quella dei Politici. Attesi Eros Ramazzotti, Elly Schlein e Matteo Renzi. A condurre Eleonora Daniele

