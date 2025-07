Ultimissime Juve LIVE | pazza idea Kessié nel giorno dell’ufficialità di Modesto come nuovo DT bianconero!

Ultimissime Juve LIVE – 15 luglio 2025. Modesto Juve, adesso è ufficiale! È il nuovo DT dei bianconeri: il comunicato con tutti i dettagli sul suo ruolo. Ultimissime Juve LIVE – 14 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 13 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 12 luglio 2025.

Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sulle condizioni dell’attaccante serbo a due giorni dal big match. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sul serbo. Tutti gli ultimissimi aggiornamenti.

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino

Ultimissime Juve LIVE: Tudor ha parlato in conferenza stampa e ha preannunciato due recuperi per la gara contro la Lazio presenti nei convocati. Le probabili formazioni

Vlahovic, pazza idea Juve: si apre un clamoroso scenario di mercato; Ultimissime Juve LIVE | pazza idea Como per Douglas Luiz! spunta l’opzione Xhaka per il centrocampo bianconero; Laporte Juventus, potrebbero riportarlo in Europa! Ultime.

Sancho Juve avanti senza sosta: i bianconeri si avvicinano alle richieste del Manchester United, cosa manca per la fumata bianca - Sancho Juve avanti senza sosta: i bianconeri si avvicinano alle richieste del Manchester United, cosa manca per la fumata bianca dell'operazione Procede spedita la trattativa tra Juventus e Manchester ...

Sancho Juve, sta rifiutando tutte le altre offerte! L'inglese tratta solo con i bianconeri: cosa manca per arrivare all'accordo definitivo - Sancho Juve, sta rifiutando tutte le altre offerte: i dettagli sull'affare e l'interesse dei bianconeri per l'inglese Jadon Sancho continua a essere un obiettivo di mercato fondamentale per la Juventu ...