Ama il tuo cane rispetta la tua città l’iniziativa

Tempo di lettura: 2 minuti L’Associazione NODI – Nuove Opportunità d’Incontro – nasce per volontà dei fondatori storici Pasquale Boschetto, Michele Vietri, Dario Stramaglio, Roberto Spinelli e Michele D’Onofrio, con l’intento di promuovere iniziative culturali, sociali e di cittadinanza attiva. L’associazione si propone inoltre di contribuire alla valorizzazione del territorio e delle risorse umane, culturali e produttive che lo caratterizzano, diventando un punto di riferimento per la popolazione e per le realtà locali impegnate nel cambiamento positivo. In quest’ottica si inserisce la prima iniziativa pubblica dell’associazione, “Ama il tuo cane, rispetta la tua città”, in programma sabato 19 luglio 2025 lungo il Corso Vittorio Emanuele di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Ama il tuo cane, rispetta la tua città”, l’iniziativa

Avellino, l'associazione NODI organizza l'evento "Ama il tuo cane, rispetta la tua città"

