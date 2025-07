Crivu Festival dei paesaggi straordinari e delle rive sconosciute nasce dalla volontĂ di attribuire alla parola “sviluppo” un referente linguistico capace di ancorarla a esperienze reali e pratiche trasformative. Un’occasione per riflettere sulle forme che lo sviluppo può assumere nei contesti percepiti come periferici, e su come possa diventare realmente generativo. Il fatto che si tenga sull’Appennino, in un borgo dell’entroterra calabrese, Orsomarso (Cs), non dovrebbe evocare nĂ© retoriche pessimiste nĂ© entusiasmi fuoriluogo. La periferia non è una condizione geografica assoluta: anche nei centri urbani si incontrano fragilitĂ strutturali; allo stesso tempo, proprio nelle aree periferiche e interne possono emergere risorse, energie, competenze capaci di orientare il cambiamento. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il paesaggio, l’arte, lo sviluppo e il senso della possibilità . Ecco il Crivu Festival