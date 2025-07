Omicidio Cerciello Rega sconto di pena per Gabriele Natale Hjort

La Corte d’Assise d’Appello di Roma ha stabilito che Gabriel Natale Hjorth sconterĂ 10 anni, 11 mesi e 25 giorni di carcere per il concorso nell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. La riduzione di pena rispetto agli 11 anni e 4 mesi stabiliti nella precedente sentenza d’appello è frutto di un ricalcolo disposto dalla Cassazione, che il 12 marzo aveva confermato la responsabilitĂ penale dell’imputato ma ordinato un nuovo giudizio limitatamente alla determinazione della pena. Il giovane si trova attualmente ai domiciliari. L’avvocato della vedova di Cerciello: «Soddisfazione morale minima». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Omicidio Cerciello Rega, sconto di pena per Gabriele Natale Hjort

In questa notizia si parla di: pena - omicidio - cerciello - rega

Omicidio Paolo 'Dum Dum' Salvaggio, sconto di pena per l'autista del killer condannato all'ergastolo - La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha ridotto a 21 anni di carcere la condanna per Benedetto Marino, accusato del concorso nell'omicidio di Paolo 'Dum Dum' Salvaggio.

Erik e Lyle Menendez potranno tornare in libertà dopo 35 anni di carcere per l’omicidio dei loro genitori: pena ridotta e diritto alla libertà condizionale - Svolta importante per Erik e Lyle Menendez, dopo che la loro vicenda è tornata sulla bocca di tutti grazie al successo della serie tv Netflix “Monsters”.

Omicidio Thompson, richiesta pena di morte per Luigi Mangione, Procura Usa: “Rappresenta un pericolo futuro per lo Stato” - Il 26enne italo-americano è accusato di essere il killer del ceo di UnitedHealthcare. Pena capitale richiesta già il 1° aprile dopo l'indicazione dell'Attorney General Pamela Bondi Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha formalizzato la pena di morte per Luigi Mangione, il 26enne ac

Oggi viene ricordata la nascita di Mario Cerciello Rega, (13 Luglio 1984) Carabiniere, nato e cresciuto a Somma Vesuviana (Napoli), ucciso mentre prestava servizio nel quartiere Prati a Roma. Nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019, Cerciello e un suo collega Vai su Facebook

Omicidio Cerciello, in appello ter ridotta pena di 5 mesi a Hjorth; Omicidio Cerciello Rega. Ridotta la pena per Hjorth a 10 anni e 11 mesi; Omicidio del carabiniere Cerciello Rega a Roma: la pena per Hjorth ridotta a 10 anni e 11 mesi.

Omicidio Cerciello Rega, pena ridotta per Natale Hjorth: dovrà scontare 10 anni e 11 mesi - Gabriel Natale Hjorth dovrà scontare dieci anni e undici mesi per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega ... Scrive fanpage.it

Omicidio del carabiniere Cerciello Rega a Roma: la pena per Hjorth ridotta a 10 anni e 11 mesi - Ridotta a 10 anni e 11 mesi e 25 giorni la condanna per Gabriele Natale Hjorth, per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a ... Segnala msn.com