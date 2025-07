Piscina playground e un percorso vita | il Gruppo Maggioli regala un giardino ai suoi dipendenti

Nella pineta che circonda l’headquarter del Gruppo Maggioli a Santarcangelo di Romagna nasce il Mag – Makers Active Garden, un nuovo spazio interamente dedicato al benessere psico-fisico dei dipendenti. Un giardino attivo dove movimento, energia e ispirazione si incontrano per stimolare la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Innovazione, Carellario (Gruppo Maggioli): “Interoperabilità e regole per futuro sanità digitale” - (Adnkronos) – "La sanità digitale necessita di interoperabilità , visione e coraggio". A fare il punto con Adnkronos/Labitalia Alessandro Carellario, responsabile Pac e Progetti grandi clienti del Gruppo Maggioli e amministratore delegato di Sinapsys, società del Gruppo Maggioli.

Il Gruppo Maggioli crea una nuova società a supporto della pubblica amministrazione - Una nuova operazione coinvolge due realtà del Gruppo Maggioli: prende il via ufficialmente Libram, la nuova società con sede legale a Santarcangelo di Romagna nata dalla fusione delle partecipate del Gruppo: Mira Pa (Ancona), specializzata in servizi, consulenza e formazione per le aree di.

Si svolgerà il 18 giugno presso l’Università degli Studi di Enna “Kore” , il secondo Focus Group organizzato dalla School of Government della LUISS in collaborazione con UPI, nel quadro del progetto “Province&Comuni" . Sotto la guida del gruppo di lavoro co Vai su Facebook

Gruppo Maggioli, approvato primo Bilancio di Sostenibilità - , capogruppo del Gruppo Maggioli e Family Company, ha comunicato l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del primo Bilancio di Sostenibilità 2021. Lo riporta affaritaliani.it

Maggioli, su i ricavi con un occhio all’ambiente - MSN - Il Gruppo Maggioli ha implementato obiettivi di sostenibilità ambientale, con focus su materie prime, efficienza energetica e gestione dei rifiuti. Da msn.com