Firenze incidente in galleria sull'A1 | 3 morti gravi una donna e una bimba | autostrada chiusa

Tre uomini morti, una 35enne e una bambina ferite gravemente: è il bilancio di un gravissimo incidente avvenuto tra un camion e un'auto intorno alle 14.30 all'interno della galleria di Base sulla A1, nel comune di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: firenze - incidente - galleria - morti

Firenze, incidente sul lavoro: muratore muore cadendo da una scala - Ad accorgersi dell’accaduto è stato un uomo che ha visto il muratore a terra e ha dato l’allarme ma purtroppo, quando sono arrivati i soccorritori del 118, il 46enne era già morto L'articolo Firenze, incidente sul lavoro: muratore muore cadendo da una scala proviene da Firenze Post.

Firenze, un morto e un ferito nell’incidente in A11. Tratto chiuso a lungo - Firenze, 26 aprile 2025 – Brutto incidente sull’autostrada A11, nel tratto fiorentino, poco prima dell’uscita di Sesto in direzione del capoluogo.

Incidente in A11, tratto chiuso poco prima di Sesto Fiorentino in direzione Firenze - Firenze, 26 aprile 2025 – Brutto incidente sull’autostrada A11, nel tratto fiorentino, poco prima dell’uscita di Sesto in direzione del capoluogo.

La vicenda di Alessandra Casilli - l’insegnante precaria morta a 54 anni mercoledì 11 giugno in un incidente stradale in galleria a Macchia d’Isernia, mentre tornava a Fiano Romano da Campobasso dopo aver sostenuto gli esami del concorso docenti – ha m Vai su Facebook

Incidente in A1, tre morti: scontro tra camion e auto in galleria, tratto chiuso. Diretta; Firenze, incidente in galleria lungo la Variante di valico sulla A1: tre morti; Firenze, scontro in galleria A1 Direttissima: 3 morti e 2 feriti gravi.

Firenze, incidente in galleria sull’A1: 3 morti, gravi una donna e una bimba: autostrada chiusa - Tre uomini morti, una 35enne e una bambina ferite gravemente: è il bilancio di un gravissimo incidente avvenuto tra un camion e un'auto intorno alle 14 ... Lo riporta fanpage.it

Incidente sull'A1 a Firenze, 3 morti: «Ferite gravi una donna e una bambina». Lo scontro in galleria tra un'auto e un tir - Tre morti e due feriti: è il bilancio di un drammatico incidente sulla A1, in provincia di Firenze, lungo la Variante di Valico all'interno della galleria ... Da msn.com