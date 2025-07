Dengue via alla disinfestazione intorno al Sant’Orsola dopo il caso di Budrio

Bologna, 15 luglio 2025 – Dopo il caso di Budrio, anche a Bologna sono state attivate le misure di profilassi. Sono infatti in corso le disinfestazioni nell'area del Pronto soccorso del Sant'Orsola, sia in area pubblica che nei cortili privati, come da specifico protocollo regionale. Sono i luoghi dove ha sostato il paziente di Budrio, poi trovata positiva. I trattamenti sono stati attivati per prevenire l’insorgenza di eventuali casi secondari. E così ieri notte sono state attivate le misure di profilassi in area pubblica con adulticidi. La zona di trattamento include le abitazioni nelle vie Albertoni, Mazzini e Primodì, nel raggio di 100 metri attorno al Pronto Soccorso e si chiede a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attivitĂ produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilitĂ di aree aperte o abitazioni in queste aree: di permettere l’accesso nei cortili privati o condominiali agli addetti alla disinfestazione, per effettuare i trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti (gli operatori incaricati, salvo rari casi, non devono entrare negli appartamenti); di svuotare i ristagni d’acqua eventualmente presenti nei propri balconi, terrazzi o davanzali; di chiudere le finestre durante le ore notturne, in quanto verranno eseguiti interventi di disinfestazione adulticidi in aree stradali pubbliche, fino alla notte del 17 luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

