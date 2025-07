Blue Economy Lollobrigida riunisce i ministri dei Balcani ad Ancona | Serve una visione strategica per l’Adriatico

Un’Europa che guarda all’ Adriatico senza paraocchi ideologici né steccati regolatori. È la direzione tracciata dal ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, che ha riunito ad Ancona i rappresentanti istituzionali dei Paesi affacciati sul bacino orientale per un incontro ministeriale dal titolo: “Sostenibilità , Innovazione e Cooperazione nella Blue Economy per il mare Adriatico”. La sede – la Loggia dei Mercanti – è un luogo storicamente deputato agli scambi, oggi tornato ad accogliere un dialogo concreto tra nazioni con interessi comuni. Lollobrigida: “Con le Nazioni adriatiche per crescere insieme”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Blue Economy, Lollobrigida riunisce i ministri dei Balcani ad Ancona: “Serve una visione strategica per l’Adriatico”

Un'intesa per lo sviluppo sostenibile dell'economia del mare nel Sud Adriatico: è questo il risultato finale del progetto Interreg Ipa South Adriatic B-Visa 2030, celebrato oggi nella sede dell'Acquedotto Pugliese con la firma di un Memorandum of Understanding (MoU) tra Regione Puglia, Albania e.

I ministri di Albania, Croazia, Montenegro e Slovenia, congiuntamente al ministro Francesco Lollobrigida, al Sottosegretario Patrizio La Pietra e al Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, nonché ad alti rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, si riuniranno ad Ancona il prossimo 15 luglio per un incontro cruciale sulla "Sostenibilità , Innovazione e Cooperazione nella Blue Economy per il mare Adriatico".

