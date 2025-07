Scoperto un laboratorio della droga | 37enne in manette

Un uomo di 37 anni, di origine straniera e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. L’indagato è stato trovato in possesso di un chilo di cocaina, bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi. Registrati alla sezione Dossier. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

