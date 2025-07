Come sta Pippo il primo cane libero di Avellino | è stato investito ma l'intera città è al suo fianco

Pippo, il primo cane di quartiere di Avellino, è stato investito, ma soccorso prontamente. Ha riportato diverse fratture ed è in cura e l’intera città si è mobilita per lui, in attesa del suo ritorno tra le strade che ama. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pippo - primo - cane - avellino

Pippo Inzaghi: «Simone sempre il primo a incoraggiarmi! Due finali in tra anni: non è da tutti» - Pippo Inzaghi ha parlato con i giornalisti a margine della festa organizzata in Comune a Pisa per la storica promozione in Serie A dopo 34 anni, ha parlato del fratello Simone.

Pippo Inzaghi: «Mio fratello sempre il primo a incoraggiarmi!» - Pippo Inzaghi ha parlato con i giornalisti a margine della festa organizzata in Comune a Pisa per la storica promozione in Serie A dopo 34 anni, ha parlato del fratello Simone.

VIDEO | Pippo Inzaghi e il suo primo Festino: "Dalla Valle d'Aosta, viva Santa Rosalia" - "Ciao a tutti i palermitani, anche qui dalla Valle d’Aosta mi volevo unire a voi per un giorno speciale.

?LIVE UNICA SPORT? 27 GIUGNO 2025 ? Mercato, il Catania starebbe sondando il terreno per l’esterno d’attacco dell’Avellino Alessio Tribuzzi ? Mercato,... Vai su Facebook

Paura per Pippo: il primo cane di quartiere di Avellino investito in strada. È vivo, ma ferito; Come sta Pippo, il primo cane libero di Avellino: è stato investito, ma l'intera città è al suo fianco; Pippo, il cane simbolo di Avellino, stabile dopo l’incidente: il Sindaco Nargi lo visita in clinica.

Come sta Pippo, il primo cane libero di Avellino: è stato investito, ma l’intera città è al suo fianco - Ora sta meglio, ma ha riportato diverse lesioni e fratture La notizia ha scosso l'intera comunità della città di Avellino: Pippo, il ... Si legge su fanpage.it

Avellino, Nargi: il nostro Pippo non è solo, monitorato costantemente - L'articolo Avellino, Nargi: il nostro Pippo non è solo, monitorato costantemente proviene da OttoPagine. Lo riporta msn.com