Investito da un’auto è morto Fauja Singh | il maratoneta più anziano del mondo aveva 114 anni Ma il suo record non gli è mai stato riconosciuto

Fauja Singh, il maratoneta più anziano del mondo, è morto all’età di 114 anni a Beas Pind, suo villaggio natale nella regione del Punjab, nell’India settentrionale, dopo essere stato investito da un’auto mentre passeggiava. Nonostante sia stato prontamente trasportato in ospedale, le gravi ferite alla testa sono state fatali. Singh, noto come il “Tornado col Turbante”, ha iniziato a correre a 89 anni e ha completato nove maratone tra il 2000 e il 2013. Ex agricoltore, emigrò nel Regno Unito e si dedicò all’atletica per superare il dolore per la morte del figlio. Era tornato in India durante la pandemia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Investito da un’auto, è morto Fauja Singh: il maratoneta più anziano del mondo aveva 114 anni. Ma il suo record non gli è mai stato riconosciuto

