Revenge porn | 823 segnalazioni al Garante della privacy nel 2024 Sono triplicate

Nella maggior parte dei casi, c'è stato un provvedimento diretto sulle piattaforme coinvolte per avere il blocco preventivo della diffusione delle foto e dei video.

Stupro di gruppo a Palermo, nuova condanna 4 anni e 2 mesi per revenge porn - C’è una nuova condanna per lo stupro di gruppo di Palermo. Stavolta l’accusa è di revenge porn, ovvero per avere girato e poi diffuso le immagini della violenza.

Revenge porn, l’udienza. Ricatto con le foto hard, ‘amico’ social a processo - Andrà a processo l’uomo finito sotto inchiesta per revenge porn e tentata estorsione nell’ambito di una vicenda nata in rete e che vede coinvolto anche l’ex fidanzato della vittima.

I maschi bersaglio di sextortion, le femmine vittime di revenge porn: così vengono ricattati i vostri figli - Secondo il report del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online crescono i casi di adescamento online sui minori: La fascia più colpita è quella tra i 10 e i 13 anni.

Privacy, il Garante ha riscosso 24 milioni di sanzioni nel corso del 2024 - Crescono le segnalazioni di revenge porn e le violazioni in comuni, scuole e ospedali ... Come scrive milanofinanza.it