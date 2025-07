i rating di the daily show raggiungono un traguardo mai visto in dieci anni

Il programma televisivo The Daily Show, in onda su Comedy Central dal luglio del 1996, ha recentemente registrato un incremento significativo negli ascolti, raggiungendo i livelli più alti degli ultimi dieci anni. Questa ripresa di pubblico si lega principalmente al ritorno del conduttore storico Jon Stewart nel 2024, che ha contribuito a rilanciare le performance dello show e a rafforzarne la posizione nel panorama delle trasmissioni notturne statunitensi. l’andamento degli ascolti di The Daily Show. il ritorno di jon stewart e il suo impatto sui dati di audience. Dal momento in cui Jon Stewart è tornato alla guida del programma nel 2024, gli indicatori di gradimento hanno mostrato un costante aumento. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

