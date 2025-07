Malattie rare | Santoro Famiglie Lgs Italia ‘Necessaria continuità di cura e assistenza’

Una volta superata l’età scolare ed entrati nell’età adulta, i pazienti con encefalopatia epilettica e dello sviluppo – Dee “vedono il loro tempo sociale ridursi a zero”. Trascorrono le loro giornate in casa, “con il solo televisore” a fare da finestra sul mondo. “Questo perché le liste di attesa per l’accesso ai centri diurni sono . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Malattie rare: Santoro (Famiglie Lgs Italia), ‘Necessaria continuità di cura e assistenza’

Ultimi posti per il concerto a sostegno della ricerca sulle malattie rare del Mario Negri - Ranica. Sabato 10 maggio torna per il secondo anno consecutivo “Villa Camozzi dall’800 ad oggi”, l’appuntamento a scopo benefico che apre eccezionalmente al pubblico le porte della villa ottocentesca di Ranica (BG), sede del Centro di Ricerche Cliniche per le malattie rare “Aldo e Cele Daccò” dell’Istituto Mario Negri.

Malattie rare, Coccia (Nemo An): “Formazione e comunicazione per cure Sla su misura” - (Adnkronos) – L’integrazione ospedale-territorio è una questione complessa da organizzare, ma ci sono "2 aspetti cruciali su cui si può intervenire: la formazione e la comunicazione”.

Sindrome di Lennox-Gastaut: fino a cento crisi epilettiche al giorno; Informadisabilità » Bambini con malattia rara e disabilità, da venerdì il congresso della Lega del filo d’oro; Malattie rare: dare dignità a malati e famiglie colpiti dalla LSG.

Malattie rare: dare dignità a malati e famiglie colpiti dalla LSG - Malattie rare: dare dignità a malati e famiglie colpiti dalla LSG Milano, 19 mag.

Malattie rare, ematologa Santoro: "Le possibilità terapeutiche ora ... - Malattie rare, ematologa Santoro: "Le possibilità terapeutiche ora sono molteplici" Posted: 7 marzo 2025 | Last updated: 29 giugno 2025