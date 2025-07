A tutto gas in macchina | è senza patente e gli trovano addosso la cocaina

Un’auto a folle velocità lungo le strade che costeggiano le campagne di Orzinuovi è stata intercettata nei giorni scorsi da una pattuglia della Polizia Locale. Alla vista della paletta, il conducente invece di fermarsi ha spinto ancora di più sull’acceleratore, tentando la fuga per alcune. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Era senza patente, senza revisione e senza assicurazione la conducente di una fiat Panda che, dopo essere passata con il semaforo rosso su Via Appia Nuova a Roma, è fuggita a tutta velocità fino a provocare un incidente stradale, per evitare i controlli della Vai su Facebook

Uso dello smartphone alla guida: ora c’è anche la sospensione breve della patente; In vigore il nuovo Codice della Strada, ecco gli aspetti principali; Fermato per un controllo nell'area di servizio, lo trovano con la cocaina in auto: patente ritirata.

Controllare i punti della patente dall’app IO, come si fa? - Come controllare i punti della patente comodamente dal divano di casa utilizzando l'app IO. Riporta money.it