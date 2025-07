Cerro Maggiore automobilista fugge dopo un incidente | identificato grazie alle telecamere

Cerro Maggiore, 15 luglio 2025 – Un incidente, che poteva avere conseguenze ben piĂą gravi, si è fortunatamente concluso con l’identificazione del responsabile, grazie all’intervento tempestivo della Polizia Locale e al supporto delle nuove telecamere di sorveglianza attive sul territorio. L'incidente a Cantalupo. Il fatto è avvenuto giovedì scorso a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore: una giovane madre, alla guida della propria auto con a bordo i figli, è stata urtata violentemente da un mezzo da lavoro proveniente dalla direzione opposta. L’impatto, che ha interessato l’intera fiancata del veicolo, non ha provocato feriti, ma ha lasciato la donna visibilmente scossa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cerro Maggiore, automobilista fugge dopo un incidente: identificato grazie alle telecamere

In questa notizia si parla di: cerro - maggiore - incidente - grazie

Cerro Maggiore, fermato per un controllo sul Sempione: la Polizia Locale arresta un ricercato - Cerro Maggiore (Milano) 30 aprile 2025 - Una sicurezza reale, tangibile, fatta di presenza costante sul territorio e di sinergia tra le forze dell’ordine: è questo il messaggio forte che arriva dall’operazione congiunta messa a segno lunedì 28 aprile lungo la Strada Statale del Sempione.

Cerro Maggiore, colpo in una ditta di cosmetici: ladri bloccano la strada con auto rubate e sfondano l’ingresso con un veicolo ariete - Cerro Maggiore (Milano), 2 luglio 2025 –  Un furto organizzato nei minimi dettagli, avvenuto nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 luglio, ha colpito la zona industriale di Cerro Maggiore.

Cerro Maggiore, automobilista fugge dopo un incidente: identificato grazie alle telecamere; Non si ferma dopo l’incidente, il “targasystem” lo inchioda; Schianto tra due moto all'alba, un uomo in ospedale.

Incidente a Cerro Maggiore, si risveglia dal coma la donna ferita - di Nerviano, madre di tre figli, non ha subìto danni cerebrali e le sue condizioni sarebbero in costante ... Come scrive ilgiorno.it

Incidente a Cerro Maggiore: motociclista in ospedale - Incidente a Cerro Maggiore: motociclista in ospedale Un uomo di 35 anni stava viaggiando in moto quando si è scontrato con un'auto. Segnala ilgiorno.it