Presentazione al Senato del Quinto Rapporto Ital Communications-IISFA L' Intelligenza Artificiale in Italia Come sta cambiando la nostra società

Mercoledì 16 luglio 2025, alle ore 11.00, presso la Sala degli Atti Parlamentari, Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”, si terrĂ la presentazione del Quinto Rapporto Ital Communications-IISFA “L'Intelligenza Artificiale in Italia. Come sta cambiando la nostra società ”, realizzato dall’Istituto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Presentazione al Senato del Quinto Rapporto Ital Communications-IISFA “L'Intelligenza Artificiale in Italia. Come sta cambiando la nostra società ”

In questa notizia si parla di: presentazione - senato - quinto - rapporto

Al Senato la presentazione del docufilm “Karsa – Un racconto siciliano” girato a San Mauro Castelverde - Giovedì 5 giugno 2025, alle ore 18.00, la Sala Caduti di Nassirya, a Palazzo Madama, ospiterà la presentazione del docufilm “KARSA – Un racconto siciliano”.

Al Senato presentazione ricerca Istituto Piepoli “Lazio 2025 tra smart city e vivibilità ” - Mercoledì 11 giugno 2025, dalle ore 11.30, presso la Sala degli Atti Parlamentari – Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”, sarà presentata la ricerca dell'Istituto Piepoli “Lazio 2025 tra smart city e vivibilità ”, in cui si analizza la qualità della vita percepita dai cittadini della Regione La

Elezione di un componente del Csm: i siti di Senato e Camera pubblicano l’avviso per la presentazione delle candidature - Il Senato ROMA – La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno pubblicato ieri, nei rispettivi siti internet istituzionali, l’avviso per la presentazione delle candidature, ai fini dell’elezione, di un componente del Consiglio superiore della magistratura, così come disposto dall’articolo 104, quarto comma, della Costituzione e dell’articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n.

Ora è ufficiale. Geronimo La Russa, figlio del Presidente del Senato Ignazio Benito Maria, è stato appena eletto Presidente dell’Aci. Tutto secondo copione. A ottobre era stato eletto Presidente con il 90% dei voti Angelo Sticchi Damiani. Ma il governo aveva bl Vai su Facebook

5° Rapporto Auditel-Censis; Il piano di rilancio del Servizio Sanitario Nazionale - Presentazione del 5° Rapporto GIMBE; Banca Intesa fa il regalone ai deputati: adesso paga interessi del 5,6 per cento.

Presentazione del Quinto Rapporto Auditel-Censis "La transizione ... - Ascolta l'audio registrato lunedì 19 dicembre 2022 presso Roma. Da radioradicale.it

Draghi al Senato: “La difesa comune Ue è un passaggio obbligato - la ... - ... Riporta repubblica.it