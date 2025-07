Galaxy S25 FE potrebbe superare S25 in un dettaglio mentre Samsung valuta un ritorno su Z Fold

Samsung Galaxy S25 FE potrebbe superare S25 nella velocità di ricarica, mentre il produttore valuta un ritorno della S Pen su Z Fold. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Galaxy S25 FE potrebbe superare S25 in un dettaglio, mentre Samsung valuta un ritorno su Z Fold

In questa notizia si parla di: galaxy - potrebbe - superare - samsung

Samsung Galaxy S26 in Europa potrebbe avere una CPU Exynos 2600 - In Europa Samsung Galaxy S26 e Galaxy S26+ potrebbero essere animati da Samsung Exynos 2600. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Samsung Galaxy S26 in Europa potrebbe avere una CPU Exynos 2600 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S25 FE potrebbe avere un processore MediaTek - Secondo le ultime indiscrezioni, Samsung avrebbe deciso di affidarsi a MediaTek Dimensity 9400 per Samsung Galaxy S25 FE L'articolo Samsung Galaxy S25 FE potrebbe avere un processore MediaTek proviene da TuttoAndroid.

Samsung potrebbe fare una scelta audace sul processore di Galaxy S25 FE - Secondo le ultime indiscrezioni, Samsung avrebbe deciso di affidarsi a MediaTek Dimensity 9400 per Samsung Galaxy S25 FE L'articolo Samsung potrebbe fare una scelta audace sul processore di Galaxy S25 FE proviene da TuttoAndroid.

Behind Slim: come Samsung ha progettato Galaxy S25 Edge per superare ogni limite; Come sarà Galaxy G Fold, design e uscita del trifold Samsung; Migliori smartphone Android economici: la classifica di Luglio 2025.

Samsung Galaxy Z Fold 8: arriva la conferma e si pensa già al 2026 - Il futuro dei pieghevoli di Samsung è già in cantiere, e le prime indiscrezioni concrete sul Galaxy Z Fold 8 stanno iniziando a emergere, confermando l'impegn ... Da tecnoandroid.it

S Pen ritornerà sui Galaxy Z Fold con una nuova tecnologia - Samsung potrebbe reintrodurre il supporto S Pen nei futuri smartphone pieghevoli utilizzando una nuova tecnologia, nonostante il Galaxy Z Fold 7 ne sia sprovvisto. Scrive msn.com