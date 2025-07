Espulso tunisino | scarcerato e accompagnato alla frontiera

La Polizia di Stato di Parma, nella giornata di lunedì 14 luglio 2025, ha dato esecuzione ad un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia, come misura alternativa alla pena, nei confronti di un cittadino tunisino 45enne. Si trovava. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: tunisino - espulso - scarcerato - accompagnato

Treviso, irregolare e pregiudicato: tunisino non può essere espulso perché si dichiara gay - L'uomo ha asserito di essere omosessuale e, sulla base di un rischio per la sua incolumità , se fosse tornato in patria, il giudice lo ha graziato

Rapina, estorsioni, furti e spaccio: espulso un tunisino con precedenti - Durante i servizi di controllo del territorio e finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina, la Polizia di Stato ha accompagnato presso il Cpr di Gorizia un giovane cittadino straniero, irregolare sul territorio nazionale, resosi autore di diversi episodi violenti nel corso degli.

Rapina, estorsioni, furti e spaccio: espulso un tunisino con precedenti - Durante i servizi di controllo del territorio e finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina, la Polizia di Stato ha accompagnato presso il Cpr di Gorizia un giovane cittadino straniero, irregolare sul territorio nazionale, resosi autore di diversi episodi violenti nel corso degli.

Nella serata del 12 giugno gli agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un cittadino tunisino di 40 anni, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti. L’uomo è stato individuato nel quartiere Arcella, dove aveva adibito un garage a deposito per la Vai su Facebook

Espulso tunisino: scarcerato e accompagnato alla frontiera; Gli trovano una lama da 34 centimetri, va in escandescenze. Arrestato ed espulso; Milano, arrestato alla Stazione Centrale tunisino espulso e rientrato illegalmente in Italia.

Viminale: espulsi tunisino e kosovaro, rischio per la ... - TGCOM24 - Il Viminale ha reso noto di aver espulso un tunisino e un kosovaro ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale in quanto "fortemente radicalizzati". Si legge su tgcom24.mediaset.it

Terrorismo, "radicalizzati" e "pericolosi": espulsi un tunisino e un ... - "Sono stati espulsi oggi un cittadino tunisino e un cittadino kosovaro ritenuti pericolosi per la sicurezza ... Lo riporta iltempo.it