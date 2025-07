Lavrov in Cina incontra anche il ministro iraniano Araghchi

Roma, 15 lug. (askanews) - Immagini diffuse dal ministero degli Esteri russo mostrano il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi che incontra l'omologo russo Sergei Lavrov in Cina. I due ministri hanno partecipato alla riunione dei Ministri degli Esteri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco) a Tianjin. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lavrov in Cina incontra anche il ministro iraniano Araghchi

