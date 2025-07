Il lungomare di Napoli ha il suo campo gratuito di beach e foot volley | VIDEO

Le aree pubbliche di Napoli si arricchiscono sempre più di spazi e attrezzature dedicate alla pratica sportiva gratuita, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, di associazioni e fondazioni. È stato inaugurato questa mattina, presso la Rotonda Diaz sul lungomare Caracciolo, il nuovo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: napoli - lungomare - campo - gratuito

Giro d'Italia, tutto pronto per lo show dalle periferie alla volata sul lungomare di Napoli - Una lunga storia d'amore. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha definito così il legame che unisce Napoli ed il Giro d'Italia che torna giovedì 15 maggio per la quarta.

Napoli, torna il Giro d'Italia: la carica dei 350mila, blindato il lungomare - Il cielo sopra Napoli è rosa, in questo giovedì di metà maggio. «È il grande giorno», usando le parole del sindaco Gaetano Manfredi, che ieri ha sottolineato:.

Giro d'Italia, la tappa Potenza-Napoli: attesa per l'arrivo sul Lungomare | DIRETTA - Tutto pronto a Napoli per l'arrivo della sesta tappa del Giro d'Italia 2025, in partenza da Potenza. Con i suoi 226 km, sarà la tappa più lunga di tutta la corsa rosa.

Oggi Napoli ha reso omaggio alla memoria di Salvatore Giordano e Giovanbattista Cutolo, due giovani vite spezzate troppo presto, due storie diverse ma unite da un destino ingiusto e da un coraggio che ci interpella ancora. #Salvatore, quattordicenne, morto Vai su Facebook

Al Mappatella Gym nuovi spazi per sport con campo beach e foot volley; Napoli, al Lido Mappatella arriva il campo da beach volley; Volley gratis in spiaggia, la vista è mozzafiato a Castellammare.

Napoli, alla Rotonda Diaz arriva il campo da beach volley: sport e mare insieme - Il nuovo campo da beach volley a Napoli è stato progettato nel rispetto degli standard FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) ed è dotato di: struttura telescopica in acciaio zincato; rete ... Scrive msn.com

Nuovo campo di beach e foot volley sul lungomare di Napoli - Un nuovo campo per la pratica del beach volley e del foot volley è stato inaugurato oggi a Napoli all'altezza della Rotonda Diaz, sul lungomare Caracciolo. Lo riporta ansa.it