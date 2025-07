Citigroup archivia trimestre con un utile in rialzo del 25%

Citigroup ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto in aumento di quasi il 25% a 4 miliardi di dollari e ricavi in crescita dell'8% a 21,7 miliardi. La banca ha beneficiato della maggiore volatilità dei mercati, così come gli altri colossi di Wall Street. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Citigroup archivia trimestre con un utile in rialzo del 25%

In questa notizia si parla di: citigroup - trimestre - utile - archivia

Citigroup archivia trimestre con un utile in rialzo del 25% - Citigroup ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto in aumento di quasi il 25% a 4 miliardi di dollari e ricavi in crescita dell'8% a 21,7 miliardi.

Citigroup archivia trimestre con un utile in rialzo del 25%; Citigroup: utili II trim a 4 mld, sopra attese, +8% i ricavi a 21,7 mld (RCO); Citigroup, utile secondo trimestre sale a 4 miliardi di dollari con forte trading su azionario.

Citigroup archivia trimestre con un utile in rialzo del 25% - NEW YORK, 15 LUG – Citigroup ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto in aumento di quasi il 25% a 4 miliardi di dollari e ricavi in crescita dell’8% a 21,7 miliardi. Secondo lasicilia.it

JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo e BlackRock: negli Usa parte la stagione delle trimestrali. Ecco tutti i numeri - La stagione delle trimestrali Usa inizia con i pezzi da novanta del settore bancario e con BlackRock. Segnala msn.com