Balli e canti della tradizione popolare romagnola sulle sponde del Po nel bosco di Porporana

Venerdì 18 nel bosco di Porporana è in programma un evento speciale: lo storico gruppo musicale riminese L’Uva Grisa dà appuntamento al pubblico per un emozionante incontro dedicato ai balli e ai canti della tradizione popolare romagnola che animeranno le sponde del grande fiume in una notte. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: balli - canti - tradizione - popolare

Eletto Papa Leone XIV, canti e balli in piazza: "Siamo peruviani, orgogliosi di lui" - Balli, cori, bandiere e tanta, tanta emozione tra i fedeli in piazza, commossi ed entusiasti per l'elezione di Prevost come nuovo Pontefice, Papa Leone XIV.

Eletto Papa Leone XIV, canti e balli in piazza: “Siamo peruviani, orgogliosi di lui” - Balli, cori, bandiere e tanta, tanta emozione tra i fedeli in piazza, commossi ed entusiasti per l’elezione di Prevost come nuovo Pontefice, Papa Leone XIV.

I Modena City Ramblers, fiori rossi, canti e balli: il 25 aprile in Bergamasca - Venerdì 25 aprile 2025 ricorrono gli ottant’anni della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Per celebrare questa importante data della storia del nostro Paese, a ricordo della Resistenza partigiana e dell’antifascismo, vengono organizzate numerose iniziative.

Vi invitiamo a partecipare alla nostra imperdibile serata del mercoledì! Cosa vi aspetta? Un mix perfetto di divertimento, musica e tradizione per tutte le età ! Per i più piccoli: Dalle 19:30 alle 20:30-Lezioni di canti e balli popolari, per farli muovere e sc Vai su Facebook

Frazioni per tutti, una Serenata alla Luna nel Bosco di Porporana; Ultimi due appuntamenti per ‘Tradi. Novas de Sardigna’, la rassegna su balli e canti sardi; A Foiano della Chiana musica e danza popolare per il VII Festival europeo.

I balli e i canti toscani. Tradizione col Triotresca - Tradizione col Triotresca Appuntamento questa sera in piazz Lazzeri a Civitella con il concerto ... Si legge su lanazione.it

’Borgata che Danza, Culture e Tradizioni’. Tre giorni tra musica ... - Non mancherà l’appuntamento con il gusto Le tradizioni di musiche e balli rimangono intatte nel tempo ... Lo riporta quotidiano.net