Via Terracini terminati i lavori per messa in sicurezza della strada Opera necessaria dopo l’alluvione del 2023

Via Terracini, terminati i lavori per la messa in sicurezza della strada. Installata una barriera antiallagamento della lunghezza di cinque metri per consentire l’accesso anche ai mezzi pesanti per la manutenzione dell’area pubblica. Tale barriera, dell’altezza di circa 70 centimetri, è stata poi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Via Terracini, installata barriera e terminati i lavori per messa in sicurezza della strada; Ultime notizie Rimini e provincia: notizie di oggi e ultima ora; Cronaca Rimini e provincia: tutte le ultime notizie.

