Autostrada A1 incidente galleria | tre morti donna e bambina gravissime Scontro fra camion e auto

E' di tre uomini morti e due persone gravemente ferite, una donna e una bambina, il bilancio dell'incidente avvenuto tra un autocarro e una vettura intorno alle 14.30 di oggi, 15 luglio 2025 all'interno della galleria di Base sull'Autostrada A1, in provincia di Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1, incidente galleria: tre morti, donna e bambina gravissime. Scontro fra camion e auto

