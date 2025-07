Cocaina trovato con 5mila dosi | arrestato dopo un semplice controllo stradale

San Lazzaro di Savena (Bologna), 15 Luglio 2025 – Durante un normale controllo alla circolazione stradale, i carabinieri hanno fermato, perquisito e arrestato un uomo di 37 anni, originario dell’Albania e già noto alle forze dell’ordine, nella cui abitazione sono stati rinvenuti un chilogrammo di cocaina, denaro in contante per 11mila euro e materiale per il confezionamento di droga. La brillante operazione che ha stroncato un’attività di spaccio stimata in 400mila euro, è stata effettuata dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di San Lazzaro di Savena, a seguito di un ordinario controllo in via Emilia Levante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

