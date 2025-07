Milano 12 ore di orrore nella morsa del suo ex | 45enne sequestrata in casa violentata e seviziata dal compagno che aveva lasciato

Un incubo durato dodici ore, tra violenze e sevizie indicibili. È quanto accaduto nella notte tra domenica e lunedì in un appartamento di Viale Umbria, a Milano, dove una donna di 45 anni è stata sequestrata, picchiata e violentata dall’ex fidanzato: un uomo di 33 anni con precedenti penali. Un episodio agghiacciante che riaccende i riflettori sulla piaga che continua incessantemente a sanguinare della violenza sulle donne. Una ferita spesso perpetrata da coloro che un tempo si presentavano come compagni. Fidanzati. Mariti. Amanti. Orrore a Milano: 12 ore di violenze e sevizie dall’ex. La vicenda, come spesso accade in questi drammatici casi – e come la cronaca ci ricorda dolorosamente – ha avuto inizio con la decisione della donna di porre fine a una relazione di circa sei mesi con quello che era diventato il suo ex. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Milano, 12 ore di orrore nella morsa del suo ex: 45enne sequestrata in casa, violentata e seviziata dal compagno che aveva lasciato

