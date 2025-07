John wick video game | ultimi due giorni per acquistarlo prima della scomparsa

fine del ciclo di vita di john wick hex: la strategia di un videogioco iconico si avvia alla chiusura. Il mondo dei videogiochi dedicati alla saga di John Wick sta per subire un importante cambiamento. Dopo anni di successi e apprezzamenti, il titolo John Wick Hex, il primo e finora unico adattamento videoludico della celebre serie cinematografica, verrĂ ufficialmente rimosso dalle piattaforme digitali. Questa operazione segna la fine di un’epoca per gli appassionati che desiderano conservare una testimonianza interattiva delle avventure dell’iconico cacciatore di taglie. annuncio ufficiale e dettagli sulla dismissione del gioco. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - John wick video game: ultimi due giorni per acquistarlo prima della scomparsa

John Wick Hex è stato rimosso questa settimana; Spine, provato il gioco di Gun Fu che unisce Batman e John Wick; John Wick: Capitolo 4 con Keanu Reeves su Prime Video dal 1° giugno 2025.

