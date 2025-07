Dopo Pioli ecco il nuovo allenatore di Brozovic e Cristiano Ronaldo L’Al Nassr annuncia Jorge Jesus

, ex tecnico dell'Al Hilal. L' Al Nassr ha ufficializzato il cambio di panchina, annunciando l'ingaggio di Jorge Jesus come nuovo allenatore. Il portoghese subentra a Stefano Pioli, che ha lasciato il club saudita per nuove sfide. Jesus, ex tecnico dell' Al Hilal, dove ha ottenuto ottimi risultati, si prepara ora a guidare una delle squadre più prestigiose della Saudi Pro League. Il compito di Jorge Jesus sarà quello di continuare a sviluppare la squadra e di sfruttare al meglio le potenzialità di giocatori di calibro internazionale come Cristiano Ronaldo, che ha recentemente rinnovato il suo contratto con l'Al Nassr, e Marcelo Brozovic, ex Inter e ultimo acquisto importante della squadra.

