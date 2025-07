Pisa 15 luglio 2025- Synaesthesia in concerto alla Nunziatina di Pisa. Nuovo appuntamento con la giovane band livornese in programma il 16 luglio alle 19,30. Sul palco del giardino di esibiranno Jacopo Fusario (voce, chitarra elettrica e Lap steel), Andrea Bellini (batteria, chitarra), Davide Fabrini (basso, tastiere). Jeremy (etichetta Baracca & Burattini) è l’album d’esordio dei Synaesthesia, con 9 brani in inglese e 2 in italiano (Perdonami e una cover di Piero Ciampi). A gennaio 2023 il gruppo si presenta al Banana studio di Livorno per registrare i primi tre demo. Grazie al primo, Deception and death, i Synaesthesia suonano al teatro Ariston in occasione delle finali del "Sanremo rock festival 2023". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I Synaesthesia tornano al Giardino La Nunziatina di Pisa