Epilessie complesse un documento per garantire continuità assistenziale

(Adnkronos) – Assicurare la continuità assistenziale nella transizione dall'età pediatrica a quella adulta, soprattutto per i pazienti con malattie neurologiche croniche rare, rappresenta oggi una sfida prioritaria per il sistema sanitario. Proprio su questi aspetti si è concentrato l'evento istituzionale 'Transizione dall'età pediatrica all'età adulta nelle malattie neurologiche croniche: garantire la continuità dei percorsi assistenziali .

Per diventare docente universitario aggiunto un “sesto quadrimestre” al ciclo 2023-2025. L’emendamento approvato dalla Commissione del Senato introduce una misura ponte per garantire la continuità nei concorsi universitari - Nel quadro delineato dal decreto PNRR-Scuola, è stata introdotta una misura transitoria per garantire la continuità nei concorsi universitari, in attesa dell'attuazione definitiva della riforma sul reclutamento del personale docente approvata nell'ultimo Consiglio dei Ministri.

L’unica soluzione, per garantire la continuità ai nostri studenti, è l’assunzione di tutti noi specializzati. Lettera a Meloni - Lettera a Giorgia Meloni. Inviata da Marianna Deiana - Caro Presidente. Chi scrive questa lettera è una docente precaria da più di 10 anni nella scuola pubblica italiana, mi chiamo Marianna Deiana, vivo in un piccolo paese della Sardegna, Settimo San Pietro, in provincia di Cagliari, sono una docente specializzata nelle attività del sostegno per gli alunni in situazione di disabilità e sono abilitata all’insegnamento della lingua inglese, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, poiché sono laureata in lingue straniere.

Urso “200 MILIONI ad Adi per garantire continuità produttiva ex ILVA” - ROMA (ITALPRESS) – “Sono stati stanziati 200 milioni in favore di AdI in amministrazione straordinaria per garantire continuità produttiva e mettere in sicurezza gli impianti”.

