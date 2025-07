Dalla difesa ai dazi come cambia l’Occidente La lettura di Massolo

Dai vertici internazionali piĂą recenti è emerso un quadro nuovo per l’Occidente. Tra l’assertivitĂ americana, le spinte per un riarmo europeo e la difficile costruzione di una difesa comune, l’Europa sta cercando di trovare una risposta alle sfide che bussano alla porta. Ne abbiamo parlato con l’ambasciatore e senior advisor dell’Ispi, Giampiero Massolo, analizzando il futuro della solidarietĂ atlantica. Tre recenti appuntamenti internazionali come il G7, il summit dell’Aia e il Consiglio europeo, hanno offerto l’occasione ai leader europei per un esame dei dossier piĂą urgenti e per un confronto con il presidente Usa, Donald Trump. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dalla difesa ai dazi, come cambia l’Occidente. La lettura di Massolo

