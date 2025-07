Pallanuoto femminile Mondiali 2025 | risultati 15 luglio La Spagna vince il Girone D la Cina sulla strada dell’Italia

Si chiude la prima fase a gironi dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile: a Singapore il Setterosa batte per 32-5 le padrone di casa asiatiche ed avanza agli ottavi come seconda del Gruppo A. Le azzurre del CT Carlo Silipo affronteranno giovedì 17 luglio alle ore 10.00 italiane la Cina, terza nel Gruppo B dopo la sconfitta odierna patita nello scontro diretto contro i Paesi Bassi per 7-13. Nel Gruppo A va direttamente ai quarti l’ Australia, prima, che regola per 15-6 la Nuova Zelanda nel derby oceanico, mentre il primato nel Gruppo B era giĂ stato conquistato dagli Stati Uniti, che oggi comunque vincono per 26-3 l’ultimo match contro l’ Argentina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, Mondiali 2025: risultati 15 luglio. La Spagna vince il Girone D, la Cina sulla strada dell’Italia

