Dragon Ball per l' anniversario dei 40 anni apre il primo store ufficiale della saga di Akira Toriyama

In collaborazione con Shueisha e Bird Studios, fondato da Akira Toriyama, Toei Animation aprirà il primo negozio ufficiale di Dragon Ball a Tokyo. In occasione del 40° anniversario del debutto del manga, Toei Animation annuncia l'apertura del primo negozio ufficiale di Dragon Ball a Tokyo, in collaborazione con Shueisha e Bird Studios. Sarà uno spazio permanente dedicato alla saga, con oggetti esclusivi e collezionabili. Un omaggio al creatore Akira Toriyama, scomparso prima della ricorrenza. Apre a Tokyo il primo store ufficiale di Dragon Ball Il 2025 sarà un anno scolpito nella memoria degli appassionati di Dragon Ball: non solo per il peso emotivo lasciato dalla scomparsa del maestro Akira Toriyama, ma anche per l'arrivo di una notizia che sa di evento storico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

