Compagnia assicurativa Fwu si allungano i tempi per l' ammissione al passivo

Il commissario liquidatore della compagnia assicurativa Fwu ha comunicato che l’accesso ai database e ai sistemi informatici della compagnia è andato perduto fin dal 31 gennaio 2025, pertanto si è in fase di recupero delle informazioni e dei dati dei clienti. Di conseguenza le lettere di credito. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

La compagnia assicurativa negava l’indennizzo per l’evento atmosferico. Esercente di Villa del Conte ristorato - Oltre al danno, anche la beffa: dopo un evento atmosferico occorso nel 2024 e che provocava infiltrazioni d’acqua all’interno del negozio di elettrodomestici, la compagnia assicurativa negava l’indennizzo, ritenendo non provato il nesso di causa tra danno e temporale.

Nuove truffe legate al fallimento della compagnia assicurativa Fwu: attenzione all’offerta di nuovi servizi e investimenti in oro - Non c'è pace per i risparmiatori di polizze sottoscritte con FWU, la compagnia lussemburghese dichiarata insolvente e che ha mandato nel caos i risparmi di oltre centomila risparmiatori italiani, alcuni dei quali parmigiani.

Fallimento della compagnia assicurativa Fwu, rallentano le richieste dei creditori e il calcolo degli importi da rimborsare - NovitĂ sui risparmiatori della compagnia lussemburghese Fwu finita in liquidazione coatta amministrativa.

