Alberto Trentini chi è il veneziano arrestato in Venezuela

Alberto Trentini √® un cooperante veneto da 8 mesi in carcere in isolamento in Venezuela, senza motivi ufficiali. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it ¬© Lucascialo.it - Alberto Trentini, chi √® il veneziano arrestato in Venezuela

Le prime parole alla famiglia di Alberto Trentini, in carcere in Venezuela: ¬ęPrendo le medicine, mangio e spero presto di tornare a casa¬Ľ - Il cooperante veneziano ha avuto un breve colloquio telefonico con la madre dal carcere dopo 181 giorni di silenzio.

Alberto Trentini, la diplomazia silenziosa dà risultati: prima telefonata a casa dopo sei mesi di detenzione in Venezuela - Alberto Trentini, il cooperante italiano arrestato in Venezuela il 15 novembre scorso, ha sentito dal carcere nelle scorse ore i suoi familiari in una breve telefonata, la prima da quando si erano perse le sue tracce.

Alberto Trentini, il cooperante arrestato in Venezuela sente la famiglia dopo 181 giorni di silenzio: ¬ęSpero di tornare presto in Italia¬Ľ - Dopo 181 giorni di silenzio, √® arrivata la prima, attesissima telefonata di Alberto Trentini. A darne notizia, in esclusiva, √® la Repubblica.

Sono ormai sette i mesi di prigionia di Alberto Trentini, il cooperante veneziano 45enne arrestato il 15 novembre 2024 in Venezuela e trattenuto senza accuse nel carcere El Rodeo I, vicino alla capitale Caracas. Ilfattoquotidiano.it ha raccolto l’appello lanciato Vai su Facebook

Alberto Trentini, la madre: Meloni tace. Amnesty denuncia gli arresti arbitrari in Venezuela; “Ero con Alberto Trentini in carcere a Caracas. Pensava ai suoi genitori; Sotto il diluvio arriva in piazza Ferretto la marcia per Alberto Trentini.

Alberto Trentini detenuto in Venezuela, la madre: ‚ÄúMeloni si attivi, non possiamo più aspettare‚ÄĚ - Alberto¬†Trentini è un operatore umanitario italiano, laureato in Storia moderna e contemporanea alll‚ÄôUniversità Ca‚Äô Foscari e con un master in ingegneria delle acque e della salute nel Regno Unito. tg.la7.it scrive

Alberto Trentini detenuto in Venezuela da 8 mesi, la madre attacca Giorgia Meloni: "Tutto tace, anche lei" - La madre di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela da 8 mesi, ha attaccato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Come scrive virgilio.it