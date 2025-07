L’Italia ha chiuso al secondo posto del Gruppo A la prima fase a gironi dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile: il Setterosa, dunque, mancato l’accesso diretto ai quarti, affronterĂ negli ottavi di finale la Cina, terza classificata nel Gruppo B. Giovedì 17 luglio, alle ore 10.00 italiane, nella sfida tra il Setterosa e la Cina, le azzurre andranno alla ricerca della vittoria che le porterebbe ai quarti di finale, dove l’ Italia affronterebbe l’Ungheria, giĂ qualificata dopo aver concluso al primo posto il Gruppo C. Il match Italia-Cina dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile, in corso a Singapore, sarĂ trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD e Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarĂ garantita da Rai Play, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirĂ la diretta live testuale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Cina, Mondiali pallanuoto femminile 2025: orario playoff, programma, streaming