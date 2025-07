Accerchiano due ragazzi a Milano e li minacciano con una pistola per rapinarli | arrestati 6 giovani

La polizia di Stato ha arrestato 6 giovani per rapina aggravata. Due 19enni e quattro 18enni avrebbero accerchiato, minacciato e derubato due ragazzi di 20 e 19 anni in via Varesina a Milano nella serata del 14 luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

