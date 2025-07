Sitip chiude il 2024 con un fatturato stabile a 98 milioni

Cene. Sitip Spa, azienda leader nella produzione di tessuti tecnici e sostenibili per abbigliamento sportivo, urbano e industriale, conferma per il 2024 un fatturato pari a 98 milioni di euro, in linea con l’anno precedente. Un risultato solido che riflette la capacità dell’azienda di coniugare performance economica, sostenibilità ambientale e responsabilità sociale, in uno scenario di mercato complesso. L’impresa conta oggi 548 dipendenti, di cui l’ 85,3% con contratto a tempo indeterminato. I dati confermano anche l’attenzione alla salute e sicurezza sul lavoro, con zero infortuni gravi registrati nel 2024 Sul fronte della relazione con i clienti, Sitip mantiene un livello di soddisfazione del cliente pari a 4,4 su 5, mentre gli indicatori ambientali evidenziano progressi concreti in termini di efficienza e riduzione dell’impatto: Intensità energetica: 8,73 MWh per tonnellata di prodotto; Intensità carbonica (basata sul mercato): 2,15 tCO?t prodotto; Consumo idrico: 10,25 m³ di acqua per tonnellata di prodotto; Rifiuti destinati a recupero: 76,4% sul totale generato; Materie chimiche gestite secondo i programmi bluesign e ZDHC: 92,8% e 97,1% rispettivamente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Sitip chiude il 2024 con un fatturato stabile a 98 milioni

