Domenica 3 agosto visita guidata al caseificio Parma2064 di Fidenza

Domenica 3 agosto alle ore 8:45 il caseificio Parma2064 di Fidenza apre le sue porte per una visita guidata dedicata alla scoperta del processo produttivo del Parmigiano Reggiano DOP. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con le guide esperte di Archeovea - impresa culturale della Rete. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

