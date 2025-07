Guerriglia ibrida e comunicazione strategica Così Kyiv colpisce Mosca

Dall’inizio dell’invasione su larga scala di Mosca sul territorio ucraino, Kyiv ha sviluppato, per necessitĂ operative e capacitive, abilitĂ di risposta asimmetrica ed ibrida che potesse spezzare e frenare l’avanzata boots on the ground russa. Tra le molte operazioni ucraine, l’utilizzo da parte del Direttorato principale dell’Intelligence (Hur) di Telegram come canale di comunicazione strategica e guerra ibrida rappresenta una novitĂ sui campi di battaglia moderni. Perseguendo tre obiettivi principali: rafforzare la propria legittimitĂ , colpire l’avversario con pratiche di doxxing e mobilitare l’opinione pubblica, l’Hur condivide quotidianamente contenuti relativi al conflitto in corso, coinvolgendo la popolazione e permettendo a questa di interagire, tramite programmi appositi, con gli apparati di intelligence nazionali. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Guerriglia ibrida e comunicazione strategica. Così Kyiv colpisce Mosca

In questa notizia si parla di: ibrida - comunicazione - strategica - kyiv

La Russia intensifica gli attacchi ibridi per minare la solidarietĂ dell'UE verso Kyiv, avverte uno studio.

Il primo master in Comunicazione strategica in Italia - Adnkronos - Dopo il Dottorato in Società in mutamento: politiche, diritti e sicurezza, guidato dal costituzionalista ... Lo riporta adnkronos.com

"La guerra si fa anche con armi ibride". Cosa succede in Ucraina - L’Ucraina è l'avamposto per un nuovo tipo di guerra: il professor Zizza ci spiega perché “La comunicazione strategica è l’arma ... Da ilgiornale.it