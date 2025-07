Troppi impegni l’Al Hilal di Simone Inzaghi non giocherà la Supercoppa Saudita Al Jazeera

Troppi impegni. L’Al Hilal di Simone Inzaghi ha deciso di non giocare la Supercoppa Saudita in programma dal 19 al 23 agosto in quel di Hong Kong. Dopo l’eliminazione ai quarti del Mondiale per Club, i calciatori ne hanno approfittato per godersi qualche giornata di riposo prima di tornare in campo ad allenarsi. Tuttavia, come riferisce Al Jazeera, i tifosi dovranno aspettare ancora un po’ per la prossima partita ufficiale. L’Al Hilal rinuncia alla Supercoppa Saudita: i dettagli. I colleghi arabi raccontano infatti che la dirigenza del club avrebbe già comunicato alla Federazione calcistica dell’Arabia Saudita la scelta di non giocare il torneo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

