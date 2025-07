Siamo rimasti in mutande Siamo stanchi | agricoltore marchigiano si spoglia per protesta a un convegno sulla Pac

“Noi agricoltori siamo stanchi. Se volete che noi stiamo in mutande, restiamo in mutande “. Un agricoltore marchigiano, Andrea Busetto Vicari, è letteralmente rimasto in mutande durante un convegno sulla Pac che si è tenuto ieri pomeriggio, lunedì 14 luglio, ad Ancona, chiedendo maggiori interventi della politica per l’agricoltura. Un gesto provocatorio che ha scatenato l’ilaritĂ dei presenti ma che aveva l’intento di far riflettere: “Gli agricoltori sono rimasti in mutande e si sono rotti. Ve lo diciamo in tutte le lingue, fate solo chiacchiere. Non è l’attacco a un politico, ma dovete capire che tanti chiudono per i lupi, per i cinghiali” o per i prezzi della grande distribuzione, ha spiegato raccontando la storia di un giovane collega che, per i prezzi, ha deciso di cambiare lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

