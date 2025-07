Renato Pozzetto il video inedito del compleanno nella bufera | Meglio non farlo vedere così…

Personaggi tv. Renato Pozzetto, il video inedito del compleanno nella bufera: “Meglio non farlo vedere così.” – Renato Pozzetto ha spento 85 candeline. L’attore e comico milanese, volto iconico del cinema italiano, ha festeggiato il suo compleanno il 14 luglio in modo semplice e affettuoso, circondato dagli amici di sempre e dai familiari più stretti. Lontano dai social Pozzetto non ha condiviso nulla della giornata. A farlo, invece, ci ha pensato il collega e amico di lunga data Massimo Boldi, che ha pubblicato alcuni momenti del compleanno, tra cui un video diventato virale. Leggi anche: Addio all’icona della tv: è morto dopo una lunga battaglia contro il tumore Leggi anche: Gerry Scotti rilancia la sfida alla Rai, poi quelle parole su Striscia e De Martino. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Renato Pozzetto, il video inedito del compleanno nella bufera: “Meglio non farlo vedere così…”

In questa notizia si parla di: renato - pozzetto - compleanno - inedito

Compleanno speciale per Renato Pozzetto; cinque anni fa a Ceriano Laghetto girò lo spot di Trenord - Oggi, 14 luglio 2025 Renato Pozzetto festeggia un compleanno speciale: fa 85 anni, l’attore venne a Ceriano Laghetto, 5 anni fa, a girare lo spot di Trenord.

“Era meglio non farlo vedere in queste condizioni”. Renato Pozzetto, compleanno tra le polemiche - Renato Pozzetto ha tagliato un traguardo importante: 85 anni di vita, di cui gran parte trascorsi a regalare risate, emozioni e spunti di riflessione al pubblico italiano.

Renato Pozzetto compie 85 anni, il video dei festeggiamenti con Massimo Boldi - Renato Pozzetto ha compiuto 85 anni. Durante una cena, organizzata per festeggiarlo, l'attore milanese ha spento le candeline posizionate su una bellissima torta, circondato dalle persone a lui a care, tra cui volti noti come Massimo Boldi che ha anche ripreso il momento in un video pubblicato sui social.

Renato Pozzetto oggi, il video inedito del compleanno scatena le polemiche: Meglio non farlo vedere in queste condizioni; Valentina Persia è di una bellezza disarmante nel film Buona giornata: cast e dove vederlo; Meglio non farlo vedere in queste condizioni. Renato Pozzetto, il video inedito del compleanno nella bufera.

Renato Pozzetto compie gli anni: il video della festa fa discutere, ecco perché - Tanti auguri a Renato Pozzetto che ha festeggiato in compagnia di amici e famiglia il suo 85esimo compleanno. Lo riporta donnaglamour.it

Renato Pozzetto oggi, il video inedito del compleanno scatena le polemiche: "Meglio non farlo vedere in queste condizioni" - Nato a Milano il 14 luglio 1940, ieri ha festeggiato il compleanno con una festa ... Da today.it