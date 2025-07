Variante Valico tre morti in incidente

15.40 E' di tre morti e due feriti il bilancio di un incidente avvenuto tra un autocarro e una vettura all'interno della galleria di Base sulla A1, in provincia di Firenze,lungo la Variante di Valico. A seguito dell'incidente il tratto autostradale verso Bologna, tra Firenze e Badia, è stato chiuso. Una coda di almeno 7 km si è formata a partire da Aglio. Sul luogo dell'incidente sono itervenuti i VdF e la polizia stradale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

