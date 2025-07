Non solo Gergiev Russia e Cina giocano sulle influenze in Italia

“Dal 2022 la Russia ha cercato di aggirare l’isolamento politico usando in modo sistematico la diplomazia culturale come ariete di penetrazione e influenza, per normalizzare l’immagine del regime agli occhi dell’opinione pubblica europea”. A parlare è Matteo Pugliese, analista senior di Debunk.org, organizzazione che monitora le campagne di disinformazione e interferenza legate al Cremlino. Il suo commento arriva in risposta all’invito rivolto al direttore d’orchestra Valerij Gergiev, atteso il 27 luglio al festival “Un’estate da Re” nella Reggia di Caserta. Gergiev è da tempo una figura vicina a Vladimir Putin: ha sostenuto l’annessione della Crimea, la guerra in Siria e l’invasione dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Non solo Gergiev. Russia e Cina giocano sulle influenze in Italia

In questa notizia si parla di: gergiev - russia - cina - giocano

Non solo Gergiev. Russia e Cina giocano sulle influenze in Italia - Non si tratta di censurare artisti in quanto russi, ma di non dare spazio a coloro che apertamente sostengono l’invasione dell’Ucraina o non la condannano ... Segnala formiche.net

Gergiev in concerto alla Reggia di Caserta, Julija Navalnaja: “E’ complice dei crimini di Putin, non fatelo dirigere” - Un evento musicale alla Reggia di Caserta si trasforma in un caso politico internazionale. Riporta pupia.tv