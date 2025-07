Personaggi Tv. Il ritorno di Simona Ventura a Mediaset rappresenta uno dei colpi piĂą attesi della prossima stagione televisiva. Dopo anni lontana dal Biscione, la storica conduttrice sarĂ il volto del nuovo Grande Fratello “Nip”, in partenza su Canale 5 dal 15 settembre 2025. A lei sarĂ affidata un’edizione piĂą snella, autentica e centrata sulle storie, mentre Alfonso Signorini guiderĂ in primavera la versione “Super Vip” del reality. Dopo l’investitura, Simona Ventura ha scritto un messaggio a Pier Silvio. Per quale motivo? Leggi anche: “Nessuno poteva prevederlo”, Temptation Island 2025: arriva la decisione di Pier Silvio Simona Ventura torna a Mediaset: “Emozionata e carica a pallettoni”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Simona Ventura, il messaggio per Pier Silvio: cosa sta succedendo